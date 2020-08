La Juventus continua a cercare un autentico numero nove da affiancare a Cristiano Ronaldo, spunta una candidatura di lusso

La clamorosa disfatta contro il Bayern Monaco avrà delle ripercussioni importanti, non solo sullo staff tecnico e dirigenziale. Per la sostituzione di Setien, oltre alla pista Pochettino si seguono anche le candidature di Koeman e Xavi. Anche sul fronte giocatori si respira aria di repulisti e secondo il ‘Mundo Deportivo’ i primi tre sentenziati sarebbero Jordi Alba, Luis Suarez e Samuel Umtiti. Il terzino sinistro può rivelarsi una buona opzione per la Juventus, che cerca rinforzi sulla fascia, mentre per il difensore francese si è parlato di recente soprattutto dell’ipotesi Roma.

Calciomercato Juventus, occasione Suarez

Per quanto riguarda l’attaccante uruguaiano, il club catalano già da tempo ha fatto capire al suo entourage di iniziare a guardarsi attorno. Il bomber 33enne ha diverse proposte in MLS e in Asia, ma prima di intraprendere questa via vorrebbe valutare la possibilità di giocare ancora due stagioni in Europa. In tal senso vanno letti i sondaggi fatti da alcuni intermediari con Juventus, Psg e Premier League. Una pista che piace, ma che è resa complicata dall’ingaggio da 15 milioni di euro dell’ex Liverpool.

