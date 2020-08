Il lavoro della Juventus prosegue anche e soprattutto sul fronte uscite: in Spagna parlano di trattativa avanzata per la cessione di un difensore

Sono giorni frenetici per la Juventus sul fronte Pirlo e calciomercato. Grande importanza rivestono soprattutto le cessioni, con Matuidi che ha già salutato, Khedira e Higuain che dovrebbero essere i prossimi nonostante le parole del padre del Pipita. Una vera e propria mini-rivoluzione nella rosa che potrebbe coinvolgere anche alcuni ruoli della difesa, soprattutto gli esterni. Negli ultimi giorni sembrano scese le quotazioni della permanenza di Alex Sandro, soprattutto per motivi tattici, ma non è l’unico esterno a rischiare.

Calciomercato Juventus, De Sciglio verso la cessione. Dalla Spagna: Valencia vicino

Nello specifico, a fare le valigie potrebbe essere Mattia De Sciglio. Il terzino bianconero, spesso ai box per infortunio in questa stagione, ha comunque molto mercato e piace a diversi club, soprattutto in Liga. Con il Barcellona i colloqui sono stati diversi per l’ex Milan, se ne è parlato spesso nello scambio con Pjanic e Arthur, poi De Sciglio è uscito da quell’operazione. Ma i blaugrana sono rimasti interessati, pur senza affondare il colpo, anche perché – soprattutto ora – le priorità sembrano essere altre dalle parti del ‘Camp Nou’.

Ad approfittarne potrebbe essere un altro club della Liga: tra Siviglia e Villarreal, a spuntarla sarebbe il Valencia. Secondo ‘todofichajes.com’, la trattativa con i ‘pipistrelli’ sarebbe molto avanzata per la chiusura dell’operazione con la Juventus, che coprirebbe così il vuoto lasciato da Florenzi, tornato a Roma. I discorsi tra i due club vanno avanti in maniera positiva e al Mestalla sono molto ottimisti. De Sciglio ha chiesto alla Juve di andare via per giocare di più.