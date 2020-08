Andrea Pirlo continua a dare indicazioni alla Juventus, che ora dovrà regalare al suo allenatore i colpi giusti: cambiamenti importanti potrebbero arrivare sulla fascia sinistra

Andrea Pirlo studia, lavora e sceglie. Tante decisioni all’orizzonte per il nuovo allenatore della Juventus, ragionamenti di calciomercato che per la società sono prettamente economici. Ma per l’ex centrocampista sono chiaramente di natura tattica. In alcuni di questi rientrano nuovi acquisti già definiti, possibili cessioni eccellenti – vedi Dybala o Ronaldo – e cambiamenti a sorpresa. In particolare anche sulla fascia sinistra, quella presidiata da Alex Sandro, praticamente l’unico terzino giocatore che ha agito nel suo ruolo in questa stagione. E su cui ci sarebbe soprattutto il Manchester United.

Calciomercato, Pirlo scarica Alex Sandro: la Juventus ha il sì di Gosens

Secondo quanto rivelato in diretta su Youtube dal giornalista Luca Momblano, Andrea Pirlo considera Alex Sandro un giocatore troppo macchinoso per il suo modo di giocare. Un modulo che, addirittura, inizialmente potrebbe prevedere la difesa a tre. Questo – spiega Momblano – per agevolare anche Arthur, che è un palleggiatore leggero. Al posto del brasiliano ci sarebbe Robin Gosens: secondo il giornalista, il tedesco guadagnerebbe il triplo – o anche il quadruplo – rispetto all’ingaggio attuale con l’Atalanta e dal giocatore sarebbe già arrivato addirittura il sì.

Anche con la Dea la situazione potrebbe essere in discesa, dal momento che i bianconeri sarebbero anche disposti ad accettare la richiesta esosa dei nerazzurri, a loro volta interessati ad alcune contropartite. Tra i nomi fatti da Pirlo c’è anche quello di Reguilon, finito in orbita Napoli.