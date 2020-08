Calciomercato Napoli, ostacolo Champions per Reguilon – Ultime CM.IT

Sergio Reguilon è finito nel mirino del Napoli, che dovrà fare i conti con la concorrenza di club spagnoli e inglesi. Il Real esige circa 30 milioni

La grande stagione al Siviglia di Sergio Reguilon ha acceso l’interesse di diversi club europei per il terzino spagnolo. Dopo una stagione in prestito secco al Siviglia, il classe ’96 nelle prossime settimane deciderà dove giocare da settembre, discorsi per il momento rinviati vista l’importante avventura ancora in corso in Europa League.

Il Napoli, negli ultimi giorni, ha preso informazioni sul giocatore, che potrebbe sostituire il partente Ghoulam (Mendes lavora per piazzarlo al Wolverhampton) e garantire a Gattuso un’alternativa di livello assoluto a Mario Rui. L’affare non sarà semplice: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Siviglia tenterà di averlo in Andalusia per almeno un’altra stagione.

Monchi e Lopetegui stravedono per lui e, dalla loro, hanno un’importante carta da giocare, quella Champions League che i partenopei non possono garantirgli. Reguilon ha diversi estimatori anche in Premier League, tra cui il Chelsea e questo permette al Real Madrid di immaginare una remunerativa cessione subito.

I blancos sono orientati, come già accaduto tante volte in passato, a non accettare prestiti con obbligo e chiedono per il suo cartellino tra 25 e 30 milioni di euro. È un’estate in cui hanno bisogno di far cassa e non concederanno particolari sconti.

Il giocatore, da parte sua, è indeciso: l’idea di continuare a Siviglia un altro anno con la Champions, per poi giocarsi le sue carte nella rosa dei merengues, lo stuzzica. Ma un’offerta economicamente soddisfacente potrebbe spingerlo anche a cambiare definitivamente aria.

