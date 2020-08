Come anticipato da Calciomercato.it, non c’è ancora accordo tra il Napoli e Gattuso sul rinnovo di contratto

Gennaro Gattuso incontra De Laurentiis. Ma ad ora non c’è nessuna fumata bianca sul rinnovo di contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2021. Non sembrano esserci grandi dubbi sulla permanenza del tecnico calabrese al ‘San Paolo’, ma ieri a Capri non si è andati a dama per il prolungamento. Proprio come anticipato ieri da Calciomercato.it, non c’è stata nessuna accelerata in questo senso, anzi il nodo principale – più che l’ingaggio – sono le clausole presenti nell’accordo che Gattuso vorrebbe eliminare, tra diritti d’immagine e la possibilità che il Napoli si riserva di rescindere unilateralmente con una piccola penale.

Le parti su questo argomento hanno deciso di riaggiornarsi senza fretta. Soprattutto, ieri si è affrontato il tema del calciomercato: all’incontro erano presenti anche il ds Giuntoli ed Edoardo De Laurentiis. Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, si è parlato delle possibili cessioni dei vari Koulibaly, Allan, Milik e Faouzi Ghoulam. In entrata, invece, la lista di Gattuso conta nomi come Boga, Under, Veretout, Gabriel Magalhaes e una contropartita dalla Juve nell’affare per il bomber polacco: Pellegrini, Romero o Bernardeschi.