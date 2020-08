Le ultime di Calciomercato.it sull’incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rino Gattuso a Capri

Nessun accordo sul contratto, niente intesa. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, dall’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso non sarebbe arrivata nessuna accelerazione. Situazione invariata con le parti che sono rimaste di approfondire in futuro le clausole presenti nell’offerta presentata dal Napoli e che non trovano il gradimento dell’allenatore calabrese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, nuova idea dal Real: contatti per Reguilon

Nel corso del vertice a Capri più che si contratto si sono approfonditi temi come programmazione, ritiro e calciomercato. Proprio su quest’ultimo punto, la strategia della società è pensare alle cessioni che sono la priorità in questo momento. In base ai calciatori che andranno via si valuteranno poi gli acquisti con i calciatori da sostituire. Proprio tra i partenti c’è Faouzi Ghoulam. Per il terzino algerino ci sono contatti avviati con gli inglesi del Wolverhampton, tramite l’agente Jorge Mendes.