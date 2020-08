Calciomercato Napoli, nuova idea dal Real: contatti per Reguilon

Sergio Reguilon piace al Napoli, che ha raccolto informazioni sul terzino di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Siviglia

Conclusa la sua stagione con la sconfitta del Camp Nou con il Barcellona, il Napoli si rituffa nel calciomercato, che riparte proprio dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, i partenopei avrebbero chiesto informazioni su Sergio Reguilon, terzino sinistro classe ’96 di proprietà del Real Madrid e reduce da un’ottima stagione al Siviglia, che è ancora in corsa per la vittoria in Europa League.

Il giocatore ha diversi estimatori in Premier League e gli stessi andalusi, visto il rendimento positivo e la grande stima di Lopetegui, vorrebbero averlo a disposizione almeno per un’altra stagione ma non hanno ancora avviato una trattativa con i blancos. Il giocatore, recentemente entrato a far parte della scuderia di Kia Joorabchian, non disdegnerebbe un’avventura in Italia. Il Napoli fece qualche timido sondaggio già un anno fa, ma stavolta potrebbe farsi avanti con un’offerta seria e concreta.

