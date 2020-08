Calciomercato Napoli, incontro Gattuso-De Laurentiis | Le ultime

Incontro tra Gattuso e De Laurentiis per il calciomercato Napoli, le ultime

Chiusa in crescendo una stagione iniziata molto male, il Napoli progetta la nuova annata sotto la guida di Gennaro Gattuso. In queste calde ore di agosto, la società vuole programmare rinnovi, acquisti e cessioni. Così, molte novità potrebbero arrivare da un summit previsto domani tra il tecnico Gattuso e il presidente De Laurentiis: clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona-Napoli, Gattuso tuona: “Mi brucia, partita regalata!”

Calciomercato Napoli, incontro tra Gattuso e De Laurentiis: le ultime

Domani, riporta ‘Sky Sport’, nel fantastico scenario di Capri è previsto un incontro tra Gattuso e De Laurentiis per discutere del futuro e del contratto del tecnico. Sarà dunque la giornata giusta per iniziare a lavorare all’avvenire del club, che nel prossimo campionato avrà il chiaro obiettivo di tornare quantomeno in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Napoli, Bielsa in agguato: le ultime di CM.IT su Gonzalez