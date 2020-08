Protagonista di una buona stagione con lo Stoccarda, Nicolas Gonzalez è stato osservato dal Milan e dal Napoli, ma il Leeds fa sul serio

Autore di un ottimo finale di stagione con la maglia dello Stoccarda, Nicolas Gonzalez è stato osservato diverse volte dagli scout del Milan, ma non solo. Il suo nome è stato accostato di recente anche al Napoli e ad alcune squadre francesi. L’insidia più grande per le italiane potrebbe però arrivare dall’Inghilterra. Le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it confermano, infatti, l’interessamento concreto del Leeds. La dirigenza del club neopromosso ha avuto un colloquio formale con l’entourage del 22enne. L’attaccante argentino, dal canto suo, è molto affascinato dall’ipotesi Premier League e dall’idea di lavorare con Marcelo Bielsa. Il nome dell’ex Argentinos Juniors fa parte di una shortlist di obiettivi sensibili, anche se al momento la società britannica non ha trasmesso alcuna offerta ufficiale allo Stoccarda, che parte da una valutazione di 20 milioni di euro. Dall’Italia, invece, non si registrano passi in avanti dopo i sondaggi del mese scorso.

