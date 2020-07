Calciomercato Milan, scout hanno seguito Nico Gonzalez: 20 milioni

Nico Gonzalez, bomber dello Stoccarda, è stato accostato al Milan in vista della prossima stagione. Nel 2018 fu molto vicino all’Inter

Protagonista assoluto della promozione dello Stoccarda in Bundesliga, Nico Gonzalez ha chiuso la stagione con 14 gol e 3 assist in Zweite Liga. Numeri molto interessanti per l’attaccante ventiduenne, che hanno subito un’impennata sensazionale al rientro in campo dopo il lockdown. Nelle nove gare post covid, l’ex Argentinos ha realizzato ben 8 gol, sotto gli occhi attenti di numerosi osservatori di mercato. Compresi gli scout in Germania del Milan che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, hanno visionato il calciatore proprio durante la parte finale del campionato. Relazioni più che positive per la punta mancina che, complice il restyling dirigenziale rossonero in arrivo, non si sono ancora tramutate in offerte ufficiali o trattative concrete. Munito di passaporto italiano già da due anni, Gonzalez ha una valutazione iniziale di circa 20 milioni di euro e accoglierebbe di buon grado l’ipotesi italiana, già accarezzata nell’estate del 2018, quando fu molto vicino all’Inter.

