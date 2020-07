Calciomercato Milan, nessuna proposta ufficiale per Emerson Royal

Emerson Royal, terzino in prestito al Betis dal Barcellona, sarebbe finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione: ecco come stanno le cose

Impegnato questa sera alle 19.30 contro il Parma, sul Milan aleggiano diverse voci di mercato in vista della prossima stagione. A parte quella relativa alla guida tecnica, con Ralf Rangnick pronto a sostituire Stefano Pioli, e al probabile addio di Zlatan Ibrahimovic, da ieri si fa un gran parlare di Emerson Royal. Il 21enne esterno destro si è messo in mostra in questa stagione con la maglia del Betis, che veste in prestito dallo scorso anno proveniente dal Barcellona. L’accordo tra il club andaluso e i catalani prevede la permanenza del brasiliano a Siviglia fino al giugno 2021, ma le indiscrezioni sul futuro impazzano. Dalla Spagna è arrivata quella che vorrebbe il Milan già pronto a versare 18 milioni di euro per avere il calciatore.

Calciomercato Milan, Emerson Royal nel mirino: la situazione

Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la situazione è un po’ meno concreta. Allo stato attuale, infatti, non è stato mosso alcun tipo di passo concreto in questa direzione da parte del Milan, anche perché non sono ancora ben chiari gli obiettivi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Da definire, ufficialmente, il management che si occuperà di tutte le questioni sportive. In ogni caso, Emerson non tornerà al Barcellona, visto il poco spazio a disposizione, e il Betis potrebbe decidere di privarsene, con un anno di anticipo rispetto al termine del prestito, nel caso in cui ricevesse un guadagno da questa operazione. Sotto contratto con il Barcellona fino al 2024, la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro. È probabile che qualcosa in casa Milan sulla fascia destra possa cambiare nella prossima sessione di mercato, con Calabria dato in uscita. E, dunque, il nome di Emerson potrebbe tornare in auge nelle prossime settimane.

