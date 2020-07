Stefano Pioli ha parlato in conferenza direttamente da Milanello alla vigilia del match in programma domani a San Siro tra Milan e Parma

Dopo il pareggio di Napoli il Milan riparte dalle mura amiche di San Siro domani contro il Parma. In conferenza stampa oggi Stefano Pioli ha presentato la sfida: “Dobbiamo continuare a fare punti se vogliamo ritornare in Europa. Affrontiamo una squadra difficile e ben preparata sotto tutti i punti di vista. Sarebbe un errore ripartire da zero in ogni partita. Abbiamo creato un modo di stare in campo e perciò dobbiamo affrontare le gare nello stesso modo in cui le abbiamo approcciate nel recente passato. Sei partite nei prossimi 18 giorni ci diranno che squadra siamo, dobbiamo assolutamente insistere su questo trend”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

IBRAHIMOVIC – “L’infortunio che ha avuto durante la ripresa gli ha tolto un po’ di condizione e giocare ogni tre giorni non l’aiuta. Sulla base dell’allenamento di stasera e di domani mattina deciderò se schierarlo dal primo minuto o no. E’ motivato e sereno per finire al meglio questo campionato”.

BONAVENTURA – “E’ un ottimo professionista, sta giocando bene ma siamo stati bravi a lavorare a Milanello e non ci siamo fatti condizionare da altre situazioni. Lo sforzo da fare da qui alla fine sarà importante e ci sarà bisogno di tutti”.

Infine su Gigio Donnarumma: “Una delle più grandi doti di Gigio è l’equilibrio. Secondo me contro il Napoli non è colpevole sui due gol, soprattutto se consideriamo le due parate eccezionali fatte poco prima. I miglioramenti che Gigio sta avendo sono di grande valore e di una persona con grande spessore anche dal punto di vista mentale”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro segnato per Pioli: quante offerte!

Calciomercato Milan, parla Scaroni: “Rangnick e Pioli? Decide Gazidis. Maldini…”