Salvatore Riggio, ospite della trasmissione di Calciomercato.it, ha confermato l’addio di Ibrahimovic al Milan

Il calciomercato del Milan ruota anche intorno al futuro di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto e destinato ad andare via. Ospite della trasmissione in diretta di Calciomercato.it, il giornalista de ‘Il Messaggero’ Salvatore Riggio ci ha confermato che lo svedese dovrebbe tornare in patria. A meno di un clamoroso ripensamento da parte di Elliott.