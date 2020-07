Simon Kjaer continuerà a giocare con il Milan. Il difensore è stato riscattato dal club rossonero e ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giungo 2022.

Ora è ufficiale, come anticipato nella serata di ieri, Simon Kjaer vestirà ancora la maglia del Milan. Il difensore danese è stato riscattato dal club rossonero per 3,5 milioni di euro dal Siviglia.

Il Milan – comunica attraverso il proprio sito ufficiale – di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjaer dal Siviglia. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022.

Un riscatto guadagnato sul campo per il centrale ex Atalanta. Il calciatore, arrivato a gennaio tra lo scetticismo generale, si è subito imposto in maglia rossonera, diventando un titolare inamovibile e il compagno di reparto perfetto per Alessio Romagnoli. Le prestazioni di Kjaer sono state sotto gli occhi di tutti e alla fine Gazidis ed Elliott hanno deciso di fare uno strappo alla regola, come era giusto che fosse, confermando in rosa un giocatore non più giovanissimo come l’ex Palermo e Roma.

