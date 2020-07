Calciomercato Milan, riscatto Kjaer: le ultime sul danese

Domani scadrà la clausola che permette al Milan di riscattare Simon Kjaer per 3,5 milioni di euro. Le ultime sul futuro del danese, più vicino ai rossoneri

Simon Kjaer si appresta a diventare un giocatore del Milan. Il difensore danese si è guadagnato il riscatto sul campo e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Alla fine l’ex Palermo e Roma è riuscito a convincere la dirigenza rossonera a puntare su di lui. L’ostacolo più grande era rappresentato dall’età: Elliott e Gazidis in questi mesi di Milan hanno sempre puntato sui giovani e la linea, anche per il futuro, non dovrebbe cambiare. Come avevamo detto, Kjaer avrebbe potuto rappresentare l’eccezione e salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo secondo così sarà.

Giungono sempre più conferme, Kjaer verrà riscattato dal Siviglia per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Tutto quindi in prossimità del gong. Ricordiamo, infatti, che la clausola per esercitare il riscatto scadrà il 15 luglio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Napoli, sfida dell’Arsenal per Roca: ecco il prezzo della clausola

Calciomercato Inter e Milan, si allontana la pista russa per Gaich: le ultime di…