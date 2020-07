Calciomercato Milan, riscatto Kjaer: i numeri premiano il danese!

Con Simon Kjaer in campo è tutto un altro Milan. I numeri sono dalla parte del danese ma il riscatto dal Siviglia non è ancora arrivato. La situazione

Simon Kjaer si sta guadagnando sul campo il riscatto. Il difensore danese classe 1989 anche contro la Roma è stato autore di una grande prestazione, che ha permesso al Milan di vincere e a Gianluigi Donnarumma di mantenere la porta inviolata.

Quando c’è Kjaer la differenza si vede: dal ritorno, dopo l’emergenza coronavirus, in campionato sono state giocate quattro partite. Il Milan ha vinto quando il danese era in campo. Anche il numero delle reti subite è significativo.

I rossoneri hanno preso tre gol, due dalla Spal e uno dal Lecce (uscito per infortunio), con l’ex Atalanta fuori.

Allargando la statistica al suo arrivo, Kjaer ha giocato sette partite con la maglia rossonera, vincendone sei (unico ko contro l’Inter).

Il riscatto è fissato ad una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Un importo da sborsare non certo elevatissimo se si considera il rendimento del calciatore. Il riscatto, però, al momento non è ancora arrivato: riflessioni in casa Milan, con l’età che sembra l’unico ostacolo alla permanenza del danese in rossonero. Elliott e Gazidis sono sempre apparsi poco propensi ad investire sui giocatori over 30 ma con Kjaer può essere fatta un’eccezione.

