Milan e Napoli su Marc Roca dell’Espanyol: il centrocampista, che piace anche all’Arsenal, ha una clausola da 40 milioni di euro.

Milan e Napoli guardano in Spagna per rafforzare il centrocampo. L’obiettivo si chiama Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol. Il club di Barcellona, retrocesso, potrebbe essere costretto a cedere il giovane talento soprattutto per questo grande interesse da parte di club prestigiosi. Roca infatti è finito nel mirino anche dell’Arsenal. Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea come il club inglese avrebbe messo nel mirino il giovane talento iberico.

Nonostante la retrocessione, l’Espanyol, come riferito da Calciomercato.it, non è intenzionato però a formulare uno sconto eccessivo. Dalla Spagna sottolineano come il giocatore abbia una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Quasi impossibile che i club interessati come Milan e Napoli soddisfino questa richiesta: più facile che il valore possa dimezzarsi. I rossoneri, gli azzurri e l’Arsenal confidano che la retrocessione possa agevolare la cessione e a breve potrebbero sedersi ad un tavolo per discutere l’affare con l’Espanyol.

