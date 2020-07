Calciomercato, Roca piace a Milan e Napoli. L'Espanyol chiede 20 milioni

Marc Roca, centrocampista finito nel mirino di Milan e Napoli, può lasciare il retrocesso Espanyol. Ma i catalani non si faranno prendere per il collo

Al dramma sportivo che stanno vivendo i tifosi dell’Espanyol, con la retrocessione in Segunda Division certificata dalla sconfitta nel derby col Barcellona, si potrebbe aggiungere l’ulteriore delusione di dover dire addio a Marc Roca. Il prodotto del vivaio della società catalana è il pezzo più pregiato della rosa e le squadre interessate non mancano. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre al noto gradimento da parte del Milan (da capire, però, se Rangnick sarà della stessa idea), c’è da registrare anche quello del Napoli di Gennaro Gattuso. Per il 23enne centrocampista centrale, però, l’Espanyol non ha nessuna intenzione di farsi prendere per il collo. Quello spagnolo è un club solido economicamente, che non ha necessità di cedere i propri gioielli a tutti i costi, e ha la seria intenzione di ritornare nella Liga immediatamente. Dunque, la richiesta per Roca non sarà inferiore a 20 milioni di euro, vista anche la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2022. Staremo a vedere se i club italiani, che ancora non hanno mosso passi concreti, affonderanno il colpo nei prossimi mesi.

