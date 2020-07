Calciomercato, ESCLUSIVO: sondaggi Milan e Roma per Godfrey Norwich

Ben Godfrey, difensore centrale del Norwich, è finito nel mirino di Milan e Roma per il futuro: sondaggi preliminari tra le parti

In attesa di capire come finirà la stagione e quale sarà il piazzamento finale, le società iniziano a muoversi per rinforzare le squadre in vista dell’anno prossimo. Un mercato complicato, visto che si accavallerà col calcio giocato, ma forzato a causa dello stop imposto dall’emergenza coronavirus. È tempo di sondaggi esplorativi, quelli che, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, hanno effettuato Milan e Roma per Ben Godfrey. Attraverso un intermediario, le società italiane si sono messe in contatto con Jamie Moralee, CEO di New Era Global Sports e Rashid Uddin, Head of Overseas Markets di New Era Global Sports, per chiedere inforrmazioni riguardo al 22enne centrale difensivo del Norwich.

Il club inglese valuta il calciatore 50 milioni di euro, ma più realisticamente l’eventuale affare potrebbe essere chiuso per una cifra vicina ai 28 milioni. Cifre, comunque, importanti per due società che devono fare i conti con diversi cambiamenti, tecnici e societari. Al momento, in ogni caso, è bene ribadire che nessun passo concreto è stato mosso, si è trattato di contatti esplorativi per rendere noto l’interesse dei club della Serie A. Godfrey ha raccolto ventinove presenze in stagione col Norwich che si trova, attualmente, all’ultimo posto in classifica nella Premier League, a 10 punti dalla salvezza. L’eventuale retrocessione della società inglese, potrebbe far abbassare ulteriormente le pretese e rendere il calciatore ancora più appetibile.

