Calciomercato Milan e Inter, sprint dalla Russia per Gaich | Ultime di CM.IT

Accelerata decisa del Cska Mosca per il cartellino di Adolfo Gaich, bomber argentino del San Lorenzo offerto al Milan e nel mirino dell’Inter

Possibile futuro in Russia per Adolfo Gaich. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Cska Mosca ha effettuato uno sprint importante per il bomber argentino classe ’99 proposto al Milan e nel mirino dell’Inter. Il club russo ha deciso di trattare direttamente col presidente del San Lorenzo, Mauricio Tinelli, arrabbiandosi con l’intermediario dell’operazione che aveva fatto trapelare l’interesse ai media russi. Si tratta e si può chiudere grossomodo sulle cifre svelate da Calciomercato.it, ovvero circa 8 milioni di euro. I moscoviti potrebbero accordarsi per il pagamento in due tranches.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Rangnick a lavoro: da Szoboszlai a Ibra, così cambiano i rossoneri!