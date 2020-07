Protagonista di una buona seconda metà di stagione, Fabian Ruiz è sempre puù vicino al rinnovo contrattuale con il Napoli

Il Napoli e Fabian Ruiz riaprono la trattativa per rinnovare il contratto dello spagnolo. Come aveva anticipato l’agente del giocatore Alvaro Torres, ai microfoni di Calciomercato.it, le parti avevano deciso di rimandare la negoziazione al termine di questa stagione sportiva, e i contatti sono ripresi. L’assalto di Real Madrid e Barcellona è ormai un pericolo remoto: entrambi i club hanno già fatto sapere che, a causa della crisi causata dal COVID-19, nella prossima sessione di calciomercato non potranno permettersi l’acquisto dell’ex Betis. In questi giorni si sono registrati importanti passi avanti nella trattativa tra la You First Sports e il club partenopeo: il nuovo accordo, in scadenza nel 2025, porterebbe Fabian a percepire circa 5 milioni di euro netti più bonus. Resta da definire la cifra della clausola rescissoria, che gli azzurri vorrebbero superiore a 100 milioni di euro, per la quale ci sarà ancora da discutere. Filtra ottimismo, in ogni caso, per una fumata bianca che nei prossimi mesi renderà l’andaluso uno dei calciatori più pagati della rosa, accontentando Rino Gattuso, che lo aveva inserito tra i suoi intoccabili.

