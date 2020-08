Nelle ultime ore si è parlato di un potenziale duello tra Milan e Newcastle per Barrios, ma lo Zenit ha le idee molto chiare

Impegnato oggi nella supercoppa russa, lo Zenit San Pietroburgo è al centro di numerose voci di mercato, sia in entrata, sia in uscita. Nelle ultime ore, dalla Colombia si è parlato di un potenziale duello tra Newcastle e Milan per Wilmar Barrios, sulla base di circa 16 milioni di euro. Una cifra che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, non sarebbe sufficiente per assicurarsi l’ex Boca Juniors. Pedina fondamentale nello scacchiere tattico dei campioni di Russia, il 26enne di Cartagena ha collezionato già 49 presenze (e 2 gol) in poco più di un anno e mezzo di militanza nel club. A meno di offerte davvero irrinunciabili (si parla di cifre attualmente non accessibili ai due club in questione e molto più alte rispetto a quelle circolate), la dirigenza di San Pietroburgo non ha intenzione di privarsi del calciatore e di aprire trattative per la sua cessione. Ecco perché ad oggi non si registra alcuna offerta da parte di rossoneri e bianconeri.

