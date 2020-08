Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Si fissa la data

Si fissa la data per il rinnovo di Ibrahimovic con il calciomercato Milan; le ultime

Cresce l’attesa in casa Milan per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. L’offerta di ingaggio da 5 milioni di euro fissi più vari bonus legati a obiettivi personali e di squadra potrebbe essere gradita dal giocatore. Si attende dunque il summit decisivo per arrivare alla firma: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: c’è la data

L’incontro decisivo tra il Milan, Zlatan Ibrahimovic e il suo manager Mino Raiola, riporta il ‘Corriere dello Sport’, andrà in scena a breve. I contatti telefonici sono continui ma dal summit finale dipenderà il futuro del bomber. Intanto, cresce l’ottimismo sulla risposta affermativa dello svedese, che dal suo arrivo ha aiutato la formazione di Pioli a risalire la classifica: gli eventuali bonus del contratto farebbero salire la cifra finale del suo ingaggio fino ai circa 6 milioni di euro da lui richiesti. Classe 1981, dal suo ritorno lo svedese ha totalizzato 5 assist e 11 gol in 20 presenze stagionali.

