Il campione svedese vicino al rinnovo con il Milan. Tra parte fissa e bonus legati anche agli obiettivi potrebbe guadagnare fino a 7 milioni netti

A suon di gol e prestazioni ha trascinato il Milan in Europa. Leader in campo e fuori, Zlatan Ibrahimovic non vuole di certo fermarsi, neanche a 39 anni, e prenota il rinnovo con il ‘Diavolo’. La conferma di Pioli è un assist fondamentale per lo svedese, con Maldini e Massara che spingono anche loro per la permanenza dell’attaccante. A queste condizioni non sarà difficile avere l’ultimo via libera di Gazidis e della società, che prepara un contratto manager per Ibra come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

Milan, Ibrahimovic a caccia della Champions: le ultime sul rinnovo

Una parte fissa superiore ai 4 milioni di euro, per un accordo modulare a cui andranno ad aggiungersi bonus per presenze, gol e assist ma anche in base agli obiettivi di squadra che potrebbero portarlo a guadagnare oltre i 7 milioni complessivi netti a stagione. Altre squadre in Italia vorrebbero Ibrahimovic, che però fuori dal Milan non avrebbe un ruolo centrale e la stessa leadership che ha adesso in rossonero. Il campione svedese ambisce a riportare il ‘Diavolo’ in Champions League per la prossima stagione, in attesa della fumata bianca sul rinnovo dopo l’incontro in programma prossimamente tra la società e Raiola.

