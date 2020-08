La conferma di Pioli ha riaperto la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic, che può legarsi al Milan almeno per un’altra stagione, le ultime

Nonostante il rigore sbagliato, Zlatan Ibrahimovic anche nell’ultima giornata di campionato contro il Cagliari è riuscito a lasciare il segno, segnando il suo undicesimo gol stagionale con la maglia del Milan. Un bottino di tutto rispetto, conquistato da gennaio in poi che ha spazzato via i dubbi di natura anagrafica sull’attaccante svedese. La permanenza di Stefano Pioli ha così dato il “la” alle trattative per il rinnovo che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero portare ad una fumata bianca già la prossima settimana.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibra: c’è l’intesa

Secondo il ‘Corriere della Sera’, infatti, le parti in causa sarebbero vicinissime ad un’intesa sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus, fino ad un massimo di 6,5 milioni. Nel nuovo contratto, inoltre, oltre agli incentivi in base a gol e presenze, sarà introdotto un premio da mezzo milione di euro in caso di qualificazione alla Champions League, alla stregua di quanto accordato con Pioli il mese scorso e di quanto proposto anche a Donnarumma.

