È previsto per oggi l’incontro tra Raiola e la dirigenza del Milan. Le ultime sui rinnovi di Ibra e Donnarumma

Sono giorni decisivi in casa Milan per il futuro di Ibrahimovic e Donnarumma. Definita la questione allenatore, con la conferma di Pioli fino al 2022, la società rossonera è ora concentrata sui rinnovi dei propri big. Non solo Maldini, infatti: il mancato arrivo in rossonero di Rangnick cambierà con ogni probabilità anche il futuro del portiere classe 1999 e soprattutto dell’attaccante svedese. Dopo i contatti telefonici delle ultime ore, riferisce ‘SportMediaset’, oggi la dirigenza del Milan incontrerà l’agente dei due giocatori Mino Raiola per definire il loro futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Si va verso il prolungamento dei contratti di Ibra e Donnarumma: la volontà di entrambe le parti è quella di proseguire il rapporto e tutto lascia pensare ad una fumata bianca. Sono dunque ore decisive per i rinnovi dei due big rossoneri. Si attendono ulteriori sviluppi.

