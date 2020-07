Calciomercato, nuova maglia Milan | Indizio su Ibrahimovic

Presentata la nuova maglia del Milan, indizio di calciomercato su Ibrahimovic

Il Milan presenta la nuova maglia per la prossima stagione e lo fa in grande stile sui social. In un video apparso su Twitter, alcuni calciatori al centro di voci di mercato sono stati mostrati con indosso la nuova casacca targata ‘Puma’. Romagnoli, Calhanoglu e Theo Hernandez tra gli altri, ma a fare rumore è stata la sagoma di Zlatan Ibrahimovic, che a fine video appare in chiaroscuro con la futura divisa: clicca qui per ulteriori dettagli. Lo svedese è al centro di trattative per il rinnovo coi rossoneri, la sua presenza non è dunque passata inosservata.

