Calciomercato, Cavani e Ibrahimovic di nuovo insieme | Doppio colpo

Cavani e Ibrahimovic hanno già vissuto insieme anni da favola al PSG nonostante una coabitazione non semplicissima. I due bomber potrebbero ritrovarsi in Premier

Dopo una lunghissima assenza la Premier League ritrova finalmente il Leeds, club storico del panorama inglese che ha da poco conquistato la promozione con Bielsa in panchina. La compagine britannica ha ambizioni importanti e sogna una coppia da urlo per un ritorno in grande stile nel calcio che conta. Secondo quanto sottolineato in Spagna da ‘Don Balon’ il Leeds punterebbe ad un doppio sogno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il primo colpo sulla lista della società inglese porterebbe dritto ad Edinson Cavani, accostato nelle scorse settimane ad un rientro in Italia alla Roma. L’uruguaiano è svintolato dopo l’addio al PSG e nonostante qualche titubanza potrebbe accettare la proposta. Insieme all’ex Napoli il Leeds vorrebbe inoltre fare le cose in grande puntando dritto a Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe anche non rinnovare con il Milan. I due bomber hanno peraltro già giocato insieme ai tempi del Paris Saint Germain ottenendo risultati straordinari.

