Calciomercato Milan, blitz di Donnarumma e Ibrahimovic da Raiola

Donnarumma e Ibrahimovic sono volati a Montecarlo da Raiola per parlare del futuro al Milan: la situazione dei due calciatori

Per Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic sabato per parlare del futuro. Dopo il pareggio di ieri del Milan contro l’Atalanta, i due calciatori rossoneri sono volati in elicottero a Montecarlo per un vertice con il loro procuratore, Mino Raiola, come riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’. Un appuntamento per discutere del futuro dei due giocatori. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e serve il rinnovo per continuare a giocare al Milan: nelle ultime settimane le parti si sono avvicinate e la fumata bianca per il rinnovo potrebbe arrivare presto.

Diverso il discorso per Ibrahimovic. Lo svedese sembrava ormai aver chiuso la seconda avventura in rossonero, ma la conferma di Pioli potrebbe scompaginare le cose. L’attaccante vuole continuare a giocare, l’allenatore punta su di lui ma – come affermato dallo stesso tecnico nel post Atalanta – ci sono diversi fattori da prendere in considerazione. Intanto il volo a Montecarlo per parlare del futuro.