Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto a restare | I dettagli

Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan di Stefano Pioli, sembra sempre più vicino alla permanenza con la maglia rossonera: tutte le ultime sul bomber svedese

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Zlatan Ibrahimovic, bomber ex Manchester United e PSG, sarebbe disposto addirittura a ridursi lo stipendio per restare con la maglia del Milan per un’altra stagione. Con la conferma di Stefano Pioli infatti, la sua permanenza sembra ora molto più probabile.

In vista del ritiro dal calcio giocato inoltre, il Milan potrebbe proporre ad Ibrahimovic un ruolo da ambasciatore del club per esportare il brand rossonero in tutto il globo.

