Scoppia il caso a Barcellona. Nell’occhio del ciclone ci finisce il futuro juventino Arthur che ha preso una drastica decisione per il finale di stagione. Le ultime di CM.IT

Nel Barcellona esplode l’ennesimo caso di questa stagione: Arthur ha chiesto di rescindere il suo contratto con gli azulgrana con un mese di anticipo. Il giocatore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sente che continuerà a non avere minutaggio (non è più sceso in campo da quando è stato ufficializzato il suo passaggio alla Juventus) e preferisce evitare le inevitabili polemiche che lo coinvolgerebbero durante le gare di Champions League di agosto. Il brasiliano durante le visite mediche con la Juventus aveva già valutato l’idea di non scendere più in campo con i catalani, ma dopo un confronto con il club cambiò idea e decise di concludere la sua avventura blaugrana sul terreno di gioco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO: Arthur scalda i motori. Allenamenti speciali per il brasiliano

Il tecnico Setien, nonostante assenze e difficoltà, ha deciso però di non schierarlo neanche per un minuto contro Atletico, Villarreal, Espanyol, Valladoid, Osasuna e Alaves. Fonti vicine al calciatore reputano quest’atteggiamento del tecnico un modo per “giustificare” la sua cessione davanti alla piazza: una relazione ormai ai minimi termini che il giocatore vuole concludere quanto prima. Prova di questo è la sua assenza durante i test per il coronavirus a cui si sono sottoposti oggi tutti i calciatori del Barcellona: Arthur non si è presentato ed ha già avvertito la società sulle sue intenzioni. La sua testa è alla Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Barcellona, forfait di Arthur contro il Valladolid | Le parole di Setien

Barcellona, Arthur non convocato: giallo infortunio