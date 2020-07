Arthur si prepara alla Champions League di agosto col Barcellona, ma sopratutto alla nuova avventura con la Juventus: sessioni di lavoro speciali per il nuovo acquisto bianconero

Il Barcellona vive un momento di pausa e vacanze dopo la fine della Liga, conclusasi con la vittoria del Real Madrid, e in vista della Champions di agosto (che per i catalani avrà inizio con la sfida di ritorno al Napoli). Arthur non ha però intenzione di perdere tempo: il brasiliano sta già scaldando i motori, anche in vista della sua prossima avventura con la Juventus, che avrà inizio a fine agosto.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista ha deciso di aumentare la sua potenza fisica sul terreno di gioco ed ha iniziato da tempo un progetto di allenamenti speciale, con sessioni personalizzate al di là di quelle svolte col Barça, allargando la palestra che aveva costruito nella sua casa della Ciudad Condal.

Il suo piano di lavoro non prevede pause: si tratta di sei sessioni settimanali da oltre tre ore al giorno, gestite con l’aiuto di un preparatore fisico personale e un fisioterapista, con esercizi di cardio, forza e localizzati.

Retroscena Arthur: gli allenamenti del nuovo acquisto della Juventus

Tra questi ultimi, è stata rivolta grande attenzione alla zona del pube, che gli aveva causato qualche fastidio in passato ed ora è totalmente curata. Alle sessioni, Arthur sta abbinando un piano nutrizionale preparato nei minimi dettagli da un professionista, diviso in quattro fasi: pre-gara, giorno della partita, post-gara e processo di adattamento.

Uno sforzo che il brasiliano ha scelto di compiere per la sua crescita professionale (ad agosto festeggerà 24 anni e suoi margini di miglioramento sono enormi), per vivere al massimo le ultime settimane da azulgrana (il club reputa “straordinario”, come dichiarato da Setien, il suo stato fisico) e per presentarsi al 100% a settembre. La Juve si troverà nella Continassa un calciatore al top della forma.

