Barcellona, forfait di Arthur contro il Valladolid | Le parole di Setien

Il futuro centrocampista della Juventus sarà indisponibile per la partita di domani. Ma Setien chiarisce: “Avrà spazio da qui alla fine”

Arthur salterà la quarta partita consecutiva con il Barcellona. Stavolta, però, il futuro centrocampista della Juve non sarà nemmeno in panchina. Setien ha infatti annunciato che il brasiliano è indisponibile a causa di una tonsillite, chiarendo però di tenerlo sempre in considerazione per il finale di stagione: “Avrà il suo minutaggio da qui a fine stagione. Finora non ha avuto spazio, ma nonostante la sua situazione è totalmente concentrato sul Barcellona. Nelle prossime sfide sarà convocato e avrà il suo minutaggio. Ci restano ancora diverse partite da giocare e avremo bisogno anche di lui tra campionato e Champions League“. La Juve può ancora attendere.

