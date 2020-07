Champions League, UFFICIALE: le date di Juve-Lione e Barcellona-Napoli

Dopo il sorteggio di quarti e semifinali, la Uefa ha reso noto le date degli ottavi di finale rimanenti, tra i quali Juve-Lione e Barcellona-Napoli

La Uefa ha reso noto le date degli ottavi di finale di Champions League. Quattro le partite che ancora devono essere disputate, tra le quali Juventus-Lione e Barcellona-Napoli. I bianconeri scenderanno in campo il 7 agosto alle ore 21 per provare a ribaltare l’1-0 dell’andata: si giocherà all’Allianz Stadium come da decisione presa nei giorni scorsi. Il giorno dopo toccherà al Napoli al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona, alla ricerca della grande impresa dopo l’1-1 dell’andata. In caso di passaggio del turno, per le due italiane quarti di finale da brivido contro la vincente di Manchester City-Real Madrid per Sarri e di Bayern-Chelsea per Gattuso.

Questo il calendario degli ottavi di finale ufficializzato dalla Uefa:

7 agosto, ore 21

Juventus-Lione (0-1)

Manchester City-Real Madrid (2-1)

8 agosto ore 21

Barcellona-Napoli (1-1)

Bayern Monaco-Chelsea (3-0)

Rese note anche le date di quarti e semifinali:

Mercoledì 12 agosto, ore 21

Atalanta-Psg

Mercoledì 13 agosto, ore 21

Lipsia-Atletico Madrid

Giovedì 14 agosto, ore 21

Napoli/Barcellona-Chelsea/Bayern

Venerdì 15 agosto, ore 21

Real Madrid/Manchester City-Lione/Juventus