Alle 12 iniziano i sorteggi di Champions League per stabilire il cammino verso la finalissima. Segui live con noi il destino delle italiane, e non solo

Si avvicina sempre di più anche la ripresa della Champions League che ripartirà il 7-8 agosto con le gare di ritorno ancora non disputate degli ottavi di finale, per poi andare avanti a ritmo serrato per quarti, semifinali sino alla finale del 23 agosto. Un tour de force che il mese prossimo decreterà i successori del Liverpool sul tetto d’Europa. Ancora in corsa anche tre italiane, Atalanta, Napoli e Juventus con le ultime due che dovranno affrontare nelle gare di ritorno Barcellona e Lione per provare a strappare il pass per le finale eight. Questa mattina alle ore 12 il sorteggio per la fase finale che potrete seguire live su Calciomercato.it.

Quarti di finale:

A: Vincente Manchester City-Real Madrid-Vincente Juventus-Lione

B: RB Lipsia-Atletico Madrid

C: Vincente Barcellona-Napoli-Vincente Bayern Monaco-Chelsea

D: Atalanta-Paris Saint Germain

Semifinali:

Vincente A-Vincente C

Vincente B-Vincente D

Già qualificate ai quarti: Lipsia, PSG, Atalanta e Atletico Madrid.

Ottavi di ritorno:

Barcellona-Napoli (andata 1-1)

Juventus-Lione (andata 0-1)

Manchester City-Real Madrid (andata 2-1)

Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0)

