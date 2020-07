Champions League, sedi ottavi di finale: la decisione UFFICIALE

È arrivata la decisione ufficiale della Uefa: confermate le sedi degli ottavi di finale di Champions League. Il comunicato

La decisione era ormai nell’aria da giorni e questa sera è arrivata anche la conferma ufficiale da parte della UEFA: gli ottavi di finale di Champions League si giocheranno nelle sedi prestabilite alla vigilia. Napoli quindi a Barcellona, mentre la Juventus ospiterà a Torino il Lione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A comunicarlo la stessa UEFA sul proprio sito con una nota: “In linea con il principio di equità sportiva e alla luce delle attuali condizioni, il Comitato esecutivo UEFA ha deciso che le restanti gare di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League e UEFA Europa League saranno giocate nello stadio della squadra di casa. Come già comunicato a giugno, le sfide FC Internazionale Milano-Getafe CF e Sevilla FC-AS Roma (per cui erano stati posticipate anche le gare di andata) si giocheranno in gara unica in Germania. I calendari degli incontri saranno comunicati domani dopo i sorteggi presso la sede UEFA di Nyon”.

Champions League, gare a porte chiuse

Conferma anche sulle partite senza tifosi: “Alla luce della situazione attuale, il Comitato Esecutivo UEFA ha ritenuto prudente che le partite UEFA debbano svolgersi a porte chiuse fino a ulteriore avviso. La decisione è stata presa in accordo con le federazioni e le autorità nazionali di Portogallo, Germania e Spagna, paesi che ospiteranno i tornei final eight della UEFA Champions League 2019/20, della UEFA Europa League 2019/20 e della UEFA Women’s Champions League 2019/20. Le stesse restrizioni si applicheranno alle restanti gare della UEFA Youth League 2019/20″.

