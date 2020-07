Champions League, Klopp ‘dimentica’ la Juventus: “Ecco le favorite”

Il manager del Liverpool campione uscente indica le due squadre che avrebbero più chance di salire sul tetto d’Europa.

Dopo 30 anni il Liverpool è riuscito nuovamente a vincere il campionato inglese. Una marcia trionfale a suon di record quella dei ‘Reds’ che nemmeno lo stop per l’emergenza coronavirus è riuscita ad arrestare. In Champions League, invece, non ci sarà il bis dopo il titolo conquistato un anno fa, vista l’eliminazione agli ottavi di finale ad opere dell’Atletico Madrid. E allora il manager Jurgen Klopp, intervistato dal ‘Daily Mail’, si è divertito a fare i pronostici su chi potrebbe succedere al Liverpool nell’albo d’oro: “Sarà una competizione interessante, perché completamente nuova. Per vincere la Champions ci vuole un pizzico di fortuna, ma soprattutto devi essere quasi perfetto in finale.Per me le due grandi favorite sono il Bayern Monaco ed il Manchester City: sarebbe una finale interessante se non dovessero incontrarsi in semifinale o ai quarti”. Il tecnico tedesco ‘dimentica’ quindi le italiane: dall’Atalanta già qualificata per la final eight al Napoli che cerca l’impresa con il Barcellona e soprattutto la Juventus che deve ribaltare il risultato con il Lione.

