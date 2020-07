Juventus e Inter, oltre all’Atletico Madrid, interessate a Lacazette. I bianconeri e gli spagnoli sarebbero al momento in vantaggio nella corsa al centravanti dell’Arsenal

La Serie A guarda con attenzione ad Alexandre Lacazette. Dopo la Juventus, anche l’Inter avrebbe messo concretamente nel mirino l’attaccante francese in forza all’Arsenal, specialmente in caso d’addio di Lautaro Martinez. Stando al quotidiano ‘L’Equipe’, Lacazette potrebbe presto lasciare i ‘Gunners’ e tentare una una nuova avventura in una big del calcio europeo. Il 29enne centravanti è in scadenza nel 2022 e al momento non ci sarebbero segnali per il rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lacazette nel mirino di Simeone

Juventus e Inter su Lacazette: la situazione

Scenario che potrebbe portare Lacazette a lasciare Londra con Inter, Juventus e Atletico Madrid che avrebbero già sondato la disponibilità dell’attaccante attraverso il suo entourage. La ‘Vecchia Signora’ e gli spagnoli sarebbero attualmente in vantaggio sui nerazzurri nella corsa a Lacazette, considerando che avrebbero offerto all’Arsenal una contropartita da inserire nell’affare. L’Atletico avrebbe intenzione di mettere sul piatto Thomas Partey, mentre la Juve per rimpiazzare Higuain nel reparto offensivo potrebbe inserire il cartellino di Rabiot, già in uscita dalla Continassa dopo una sola stagione. Da non scartare, inoltre, anche le ipotesi Bernardeschi e Rugani nell’eventuale trattativa con l’Arsenal per Lacazette.

Calciomercato Juventus, il punto sul rinnovo di Dybala: le ULTIME di CM.IT