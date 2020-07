La Juventus allunga sulla Lazio nella corsa scudetto. Il campionato potrebbe però non bastare a Sarri: decisiva la Champions per la conferma in panchina

La Juventus corre verso lo scudetto, il nono consecutivo, dopo il flop di Coppa Italia. Maurizio Sarri è riuscito a riemergere da una situazione difficile, collezionando quattro successo consecutivi in campionato dopo la ripresa della stagione agonistica. ll vantaggio sull’inseguitrice Lazio è salito a +7, avvicinando i bianconeri alla conferma del titolo. Le prossime due gare con Milan e Atalanta potrebbero essere decisive per chiudere i conti, con le ultime prestazioni dei bianconeri che hanno frenato i processi verso il tecnico di Figline.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso: “Sarri bocciato” | Nuovo club in Serie A

Calciomercato Juventus, Champions decisiva per Sarri

La conquista del titolo aumenterebbe le chances di conferma di Sarri, che la scorsa estate ha firmato un contratto fino al 2022 con la ‘Vecchia Signora’. Sarebbe il primo trionfo in Italia per l’ex Napoli e Chelsea, sotto la ghigliottina di addetti ai lavori e tifosi dopo la delusione in Coppa Italia. Lo scudetto però – come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – potrebbe comunque non bastare a Sarri per tenersi la panchina della Juve. Restano le macchie delle finali perse con Napoli e Lazio in Coppa Italia e Supercoppa, con il futuro di Sarri a Torino che potrebbe essere deciso dal cammino di Ronaldo e compagni in Champions League. I bianconeri il 7 o l’8 agosto sono attesi dal ritorno degli ottavi contro il Lione: un passaggio del turno da non fallire per dare l’assalto al sogno Champions e fondamentale per Sarri in ottica riconferma alla guida della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via Sarri: la convinzione di Sconcerti