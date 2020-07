Calciomercato Juventus, decisione presa | Va da Zidane per 60 milioni

Presentata una ricca offerta dalla Juve, ma Ferran Torres non accetta: vuole lasciare il Valencia per il Real Madrid.

Juventus? No, grazie! Nonostante il club bianconero sia ormai considerato uno dei maggiori top club a livello europeo c’è ancora chi si ‘permette’ di rifiutare le avances della ‘Vecchia Signora’. Si tratta di Ferran Torres, esterno offensivo spagnolo classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Valencia con cui ha ancora un anno di contratto, sebbene a più riprese abbia già fatto sapere di voler cambiare squadra in estate per fare il salto di qualità. Da tempo il suo nome è sul taccuino del CFO Fabio Paratici e, secondo quanto riportato dal portale ‘El Gol Digital’, la Juve gli avrebbe offerto un contratto molto ricco.

Con 6 gol e 7 assist, Ferran Torres è stato protagonista di una buona stagione a livello personale nonostante il Valencia abbia deluso. I ‘Pipistrelli’ sono fuori dalla corsa ai posti in Champions e rischiano di non entrare nemmeno in Europa League. L’ala nativa di Foios ha voglia di grande calcio, ma ha già scelto il suo prossimo club: il Real Madrid. L’affare potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, sebbene Zidane non abbia ancora avanzato una proposta ufficiale. Poco importa: Ferran Torres sarebbe disposto anche ad aspettare un anno e svincolarsi pur di vestire la maglia delle ‘Merengues’. Con buona pace della Juventus.

