Calciomercato Juventus, Sarri in bilico: lo scudetto non basta | Le ultime

Il tecnico bianconero torna in discussione dopo il ko di San Siro contro il Milan. Un possibile addio a fine stagione non è da escludere

Il nono scudetto di fila, il primo sulla panchina della Juventus, potrebbe non bastare a Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ il tecnico bianconero rimane in discussione, dopo il ko rimediato nell’ultimo turno di campionato contro il Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dal punto di vista del gioco, la prima stagione di Sarri rischia di essere deludente. Lo scudetto non gli garantisce l’immunità anche perché il tecnico non sarebbe mai entrato in sintonia con il gruppo, secondo quanto riportato dal quotidiano. La sua Juventus appare incompiuta, la sensazione è che sarà la Champions a dare la dimensione di questo progetto e a decidere il futuro dell’ex Chelsea e Napoli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, occhi su Gosens: il dubbio da sciogliere

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Nuovo assalto a Marcelo