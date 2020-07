Calciomercato Juventus, occhi su Gosens: il dubbio da sciogliere

Il terzino dell’Atalanta Gosens ha attirato l’attenzione anche della Juventus: i bianconeri però devono sciogliere un dubbio prima dell’assalto

Sabato sera sarà sfida scudetto ma anche occasione di mercato: Juventus-Atalanta è la partita che potrebbe tenere in vita il campionato oppure decretare il successo dei bianconeri. La squadra di Gasperini si accredita come possibile rivale della Juve, considerato il momento d’oro vissuto dai bergamaschi e le difficoltà di Lazio ed Inter. Vincendo a Torino i nerazzurri andrebbero a sei punti dalla vetta, entrando in corsa per il titolo considerato anche un calendario tutto sommato agevole.

Ma non c’è solo il campo: Juventus-Atalanta è anche intreccio di mercato con Paratici che – dopo aver acquistato Kulusevski dalla società di Percassi – potrebbe provarci anche per Gosens. Alla ricerca di un terzino in grado di dare il cambio ad Alex Sandro, il dirigente bianconero ha puntato anche sul calciatore tedesco. Annata da incorniciare per lui con nove gol e numerosi assist, ma anche un dubbio da sciogliere perché dalla Juve parta un assalto concreto: l’adattabilità al 4-3-3 di Sarri. Finora, infatti, Gosens ha reso al meglio agendo da esterno di centrocampo nel 3-4-2-1 di Gasperini. A Torino vogliono capire se possa replicare lo stesso livello di prestazioni partendo da più dietro.