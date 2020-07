Calciomercato Napoli, retroscena Osimhen sulla Juventus

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen, in trattativa con il Napoli, racconta un retroscena su Inter e Juventus: le sue parole

Ora il Napoli, prima anche Inter e Juventus. E’ Victor Osimhen a svelare un retroscena sul corteggiamento di altri due club italiani. In un’intervista rilasciata a maggio al podcast ‘The Out Of Home’ ma pubblicata recentemente, l’attaccante del Lille si lascia andare ad alcune considerazione sulle sue aspirazioni e parla anche dell’interesse di Inter e Juventus: “Dopo il Mondiale Under 17 mi hanno cercato Arsenal, Barcellona ma anche Inter e Juventus. Io volevo crescere, cercare la strada per diventare un buon giocatore e pensai che il Wolfsburg fosse una buona possibilità: parlai con il mister ed ebbi la percezione che sarebbe stata una buona scelta. Però appena arrivato mi infortunai alla spalla e le cose non si misero bene”.

Acqua passata, per Osimhen che dopo è approdato allo Charleroi e quindi al Lille, in attesa della prossima destinazione: “Voglio giocare nei club più importanti al mondo, vincere la Champions e qualcosa con la Nigeria. Spero non sia un sogno troppo grande”. Ora per lui potrebbe esserci il Napoli che aspetta una sua risposta.