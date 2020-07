Calciomercato Juventus, Don Balon: interessa Jovic in prestito

Luka Jovic è in uscita dal Real Madrid: l’attaccante di Zidane è stato accostato a Inter, Milan e Napoli. Adesso è il turno della Juventus

Luka Jovic è al centro dell’attenzione per la questione coronavirus, essendo entrato in contatto con un positivo. Gli esami hanno escluso la positività del calciatore che, però, adesso si trova in isolamento. Ma sono molte anche le indiscrezioni di calciomercato che lo riguardano. È di questa mattina l’indiscrezione di ‘Marca’ che vuole il Real Madrid pronto a cedere l’attaccante serbo, ma solo a titolo definitivo e per una cifra importanta (sui 50 milioni di euro). Accostato a Inter, Milan e Napoli (che ha, poi, virato su Osimhen), adesso è il turno della Juventus. Stando, infatti, a quanto riportato da ‘Don Balon’, la pista che porta ad Arek Milik del Napoli si sarebbe raffreddata e i bianconeri starebbe seguendo con attenzione la situazione legata al 22enne ex centravanti dell’Eintrach Francoforte. La società presieduta da Andrea Agnelli sarebbe, però, disposta a parlare di Jovic col Real solo nel caso in cui accettasse una cessione in prestito: una soluzione che Florentino Perez, allo stato attuale, non gradisce.

