Calciomercato Inter, da Nainggolan a Jovic | Rivoluzione per Conte

Il calciomercato Inter valuta la rivoluzione per Conte, le ultime da Nainggolan a Jovic

Attitudine ai grandi palcoscenici. Caratteristica fondamentale che possono garantire solo veri talenti o nomi di spessore che hanno maturato buona esperienza nelle migliori competizioni. E’ quello che chiede Conte alla sua Inter per poter finalmente competere per vincere lo scudetto. Sono graditi giovani prospetti, ma per vincere serve anche molta esperienza. Così, nel mirino del tecnico ci sono giocatori carismatici e capaci di sopportare la pressione nei peggiori momenti. Giungono dunque novità su alcuni nomi in orbita Inter, da Vidal a Dzeko, da Nainggolan a Jovic: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, le ultime su Dzeko e Vidal

Come anticipato da Calciomercato.it, l’Inter punta nuovamente Dzeko della Roma, cercato invano la scorsa estate; insieme a lui, Conte vorrebbe anche Vidal del Barcellona: entrambi i calciatori sono seguiti ormai da molto ma restano affari difficili. Così, Marotta studia le alternative. La società, riporta il ‘Corriere dello Sport’, chiederà a Conte di ragionare seriamente su un ritorno alla base di Nainggolan. In attacco non mancano invece le alternative al romanista: tra i profili vagliati figurano Cunha dell’Hertha Berlino e Jovic del Real Madrid (per il quale si pensa a un prestito), mentre Conte avrebbe qualche dubbio su un nuovo anno di prestito per Sanchez. In casa Inter non si esclude quindi una nuova rivoluzione.

