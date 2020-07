L’Inter non ha fretta sul rinnovo di Lautaro Martinez. Oggi scade la clausola, si è raffreddato l’interesse del Barcellona

Tra poche ore scadrà la clausola di 111 milioni di euro di Lautaro Martinez. Come rivelato nelle scorse settimane a Calciomercato.it da Beppe Marotta, è fissato al 7 luglio il tempo limite per la clausola relativa all’attaccante argentino. Il pressing del Barcellona si è raffreddato negli ultimi tempi, con i campioni di Spagna che non hanno ancora affondato il colpo. Così l’Inter lavora sul rinnovo dell’ex Racing, ma senza fretta come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: il piano di Marotta

Lautaro è in scadenza nel 2023 con l’intenzione della società di Viale della Liberazione di prolungarlo per altre due stagioni. Il Barça era pronto ad offrire un ingaggio da 10 milioni di euro, con le nuove regole imposte dalla Liga alle spese ‘folli’ dei grandi club che hanno fermato i blaugrana nell’assalto al giocatore. L’Inter vuole procedere con cautela e prossimamente potrebbe proporre un ingaggio al raddoppio, da 5 milioni di euro all’anno, rispetto allo stipendio attuale. Intanto Conte e Marotta si augurano che Lautaro torni a fare la differenza in campo: per il rinnovo ci sarà tempo…

