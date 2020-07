Calciomercato Inter, Marotta su Emerson Palmieri e Lautaro Martinez

Emerson Palmieri e Lautaro Martinez sono i due nomi caldi del calciomercato Inter: Beppe Marotta, poco prima del match col Bologna, ne ha parlato

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio del match tra Inter e Bologna, ma molta dell’attenzione va inevitabilmente anche sul calciomercato. Due sono i nomi più caldi per i colori nerazzurri e uno di questi è Emerson Palmieri: “Dobbiamo convivere con la parte agonistica delle partite e quella del calciomercato. Sono cose che comprendo ma rispondo che non c’è nessun contatto, non abbiamo iniziato trattative. Stiamo facendo delle valutazioni, ma quella più importante sarà quella consuntiva dopo le 9 partite che mancano”. Questo il commento di Beppe Marotta a ‘Dazn’ prima del match.

Calciomercato Inter, messaggio di Marotta su Lautaro Martinez

Il dirigente dell’Inter, però, ha parlato anche di Lautaro Martinez: “Se il 7 luglio (la scadenza della clausola, ndc) è una data che anche la società si è data per decidere il suo futuro o c’è un giorno limite? Al di là delle date, dei paletti, la considerazione più esplicita è quella che l’Inter non vuole cedere i propri campioni e i giovani interessanti. Se ci sarà la volontà del giocatore di andare via, sarà una valutazione che faremo insieme, ma fino ad ora non c’è stata questa richiesta. Dall’alto della sua giovane età potrebbe migliorare stando all’Inter e vedere più avanti altri scenari. Essere un giocatore dell’Inter vuol dire essere in una grande squadra e anche per lui deve essere motivo di grande orgoglio”.