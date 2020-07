Calciomercato, da Zidane a Conte | Agente Hakimi esce allo scoperto

Alejandro Camano, agente del neo giocatore dell’Inter Hakimi, ha parlato a proposito dell’addio al Real Madrid e della scelta nerazzurra

L’agente di Hakimi va all’attacco di Zinedine Zidane ai microfoni di ‘Al Mountakhab’: “E’ la ragione per la quale è andato all’Inter – le parole di Alejandro Camano – Deve spiegare come si è mosso e perché non lo ha mai chiamato. Ritorno al Real Madrid? Credo che ora non sia ora opportuno, alla luce della presenza di Carvajal, ma sono sicuro che il futuro di Hakimi sarà brillante dopo questo step in avanti”.

Antonio Conte decisivo, invece, per l’approdo in nerazzurro del laterale marocchino: “E’ stato in contatto costante con Hakimi, esponendogli il progetto futuro dell’Inter. In questo modo ci ha spinto ad accettare l’offerta del club”. L’Inter ha pagato il classe ’98 circa 40 milioni di euro più altri 5 di bonus, facendogli siglare un contratto fino al giugno 2025 da oltre 5 milioni di euro netti a stagione.

