Calciomercato Inter e Juventus, c’è Flick sulla strada per Alaba

Inter e Juventus sono sulle tracce di Alaba, terzino del Bayern Monaco in scadenza nel 2021: il tecnico Flick però è pronto a convincerlo

David Alaba nel mirino di Inter e Juventus. Il terzino del Bayern Monaco è in scadenza di contratto nel 2021 e senza rinnovo potrebbe esserci l’addio alla società bavarese. I due club italiani studiano la situazione ma intanto dalla Germania arrivano le parole dell’allenatore Flick che dopo aver vinto la coppa: “Spero di poterlo convincere a firmare con il Bayern Monaco – le sue dichiarazioni a ‘Sky Deutschland’ -. E’ un giocatore molto importante per noi. Non è soltanto un calciatore di livello mondiale, è importante anche fuori dal campo”.

Flick non nega la difficoltà nell’accordo e allaga il discorso anche a Thiago Alcantara: “Vorrei che restassero entrambi, ma so che non sarà facile soprattutto con Thiago”. E su Alaba poi aggiunge: “Non capita spesso di terminare la carriera nel club in cui l’hai iniziata, spero che per lui possa accadere”.

Calciomercato Inter e Juventus, i dubbi di Alaba sul rinnovo

Gli occhi di Inter e Juventus su David Alaba che non è ancora convinto di firmare il rinnovo con il Bayern Monaco. Il calciatore nelle scorse settimane ha messo in dubbio la sua permanenza con il club bavarese, accendendo di fatto i riflettori sul suo futuro. La situazione contrattuale fa gola a diversi club.

Intervenuto in diretta alla tv di Calciomercato.it, l’intermediario di mercato Ivan Reggiani ha parlato di una trattativa ben avviata con l’Inter, spiegando che ci sarebbe già un compromesso con la società nerazzurra.

Il video con le dichiarazioni di Reggiani: