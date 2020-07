Il giornalista Luigi Guelpa è intervenuto in collegamento su CM.IT parlando del futuro all’Inter di Lautaro Martinez, sempre nei desideri del Barcellona

Lautaro Martinez tra i protagonisti in negativo dell’ultimo match dell’Inter perso a sorpresa contro il Bologna, malgrado la rete del vantaggio di Lukaku e la superiorità numerica sull’1-0. L’argentino ha fallito il rigore del 2-0 ed è parso lontano dalla migliore condizione. Il ‘Toro’ fa discutere anche in chiave mercato, con il Barcellona che resta in agguato per l’ex Racing. Luigi Guelpa, intervenuto nel collegamento su Calciomercato.it, è stato categorico sul futuro di Lautaro: “Non andrà al Barcellona“, le parole del giornalista.

